Сеул, , 04:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 657 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 641 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее уже вторые сутки выявляют менее 1000 зараженных ежедневно. В частности, сутками ранее в республике подтвердили 824 случая инфицирования SARS-CoV-2. Однако центр утверждает, что это снижение связано со значительным уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции во время новогодних праздников.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 63 244. Также за 2 января в стране скончались еще 20 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 962 человека.