Пхеньян, , 04:37 — REGNUM Власти Северной Кореи вновь усилили меры по борьбе с возможным проникновением коронавирусной инфекции на территорию страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Сообщается, что в карантинных учреждениях КНДР проводятся проверки на соответствие необходимым эпидемиологическим требованиям. Также в стране продолжается массовая информационная кампания, направленная на просвещение жителей Северной Кореи о новой инфекции.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Это связано с тем, что северокорейские власти с начала пандемии ввели жесткие ограничения и закрыли границы.