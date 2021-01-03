Тбилиси, , 03:28 — REGNUM Ограничения, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса, вновь ужесточили в Грузии после временного снятия в новогодние праздники. Об этом 3 января сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Начиная с 3 января в стране вновь будет действовать комендантский час, гражданам нельзя будет находиться на улице с 21:00 до 05:00 без специального разрешения. По всей стране закрываются магазины оптовой и розничной торговли, кроме продуктовых и аптек.

Предполагается, что режим жестких ограничений будет действовать в Грузии до 16 января, а после сохранится только на время выходных дней. В то же время отмечается, что в случае спада заболеваемости и улучшения эпидемиологической ситуации этот план может быть пересмотрен.

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