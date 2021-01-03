Женева, Швейцария, , 02:07 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло в мире более, чем на 616 тыс. случаев за последние 24 часа. Такие данные вечером 2 января опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно статистике ВОЗ, общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки возросло на 616 069 случаев, количество летальных исходов за сутки увеличилось на 10 697. Таким образом, всего в мире насчитывается 82 579 768 выявленных случаев инфицирования коронавирусом, количество умерших от последствий заболевания COVID-19 составляет 1 818 849 человек.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Северной и Южной Америке (348 200 случаев или 56% от общего числа), на втором месте Европейский регион (выявлено 206 848 случаев), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 892 подтверждённых случаев).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 470 046 подтверждённых случаях заражения SARS-CoV-2 в мире, скончался ещё 9 921 пациент с COVID-19.

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