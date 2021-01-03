Москва, , 09:20 — REGNUM Пользователи портала «Активный гражданин» получили возможность тратить накопленные за активность баллы на благотворительные цели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Такая функция стала доступна в магазине поощрений портала. На сайтах фондов, в которые направляются средства, будут опубликованы отчеты обо всех перечислениях, но без указания персональных данных. Свой перевод среди остальных пожертвований участник проекта сможет найти по уникальному коду, который генерируется при направлении баллов на благотворительность.

«Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них «Справедливая помощь доктора Лизы», «Подари солнечный свет», «Спешите делать добро!», «Со-единение», «Котодетки» и другие», — рассказала Сергунина.

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