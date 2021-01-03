Иерусалим, , 00:17 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 5289 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 433 799. Также за 2 января в стране скончались еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Израиле жертвами осложнений COVID-19 стали 3384 человека.

При этом всего в Израиле смогли выздороветь 381 714 пациентов, болевших коронавирусной инфекцией. Отмечается, что к настоящему времени на израильской территории более одного миллиона человек уже привились против COVID-19. Это составляет около 10,8% населения всей страны.