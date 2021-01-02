Элиста, , 23:58 — REGNUM Непростым годом назвал ушедший 2020 год глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Однако жители республики уверенно смотрят вперёд — в будущее.

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«Это был непростой год, но давайте скажем ему спасибо. Впереди новое десятилетие. И новое столетие в истории нашей республики. Пусть добрые цели и надежды, которые объединяют нас, реализуются и помогут сделать жизнь в Калмыкии лучше. Мы сильный народ. Мы уверенно смотрим в будущее», — отметил, обращаясь к землякам, Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что 2020 год глава республики назвал годом тяжёлых испытаний как для региона, так и для всей страны, всего мира. При этом трудности сплотили всех, и контроль над ситуацией с коронавирусом удалось сохранить.

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