Элиста, , 23:53 — REGNUM За первые сутки 2021 года в Республике Калмыкия родились трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Так, в 3:00 мск 1 января дежурная смена перинатального центра имени Шунгаевой приняла роды у жительницы села Первомайское Яшалтинского района. Малышка появилась на свет весом 3300 граммов, уточнили в ведомстве.

Вторая девочка весом 3350 граммов родилась в 10:00 у жительницы села Приютное.

В 11:45 малышку весом 3250 граммов родила жительница Элисты.