Ростов-на-Дону, 2 января 2021, 23:36 — REGNUM В период новогодних каникул в Ростовской области продолжает работу «горячая линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Диспетчеры call-центра принимают заявки об аварийных ситуациях в круглосуточном режиме.
Оперативно решить коммунальные проблемы готова 1 тыс. 121 аварийная бригада численностью более 4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. единиц спецтехники.
«Каждое обращение находится на контроле специалистов до полного решения проблемы», — пообещали в донском правительстве.
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