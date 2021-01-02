Ростов-на-Дону, , 23:24 — REGNUM В первый день 2021 года в Ростовской области родились 107 малышей, сообщили ИА REGNUM 2 января в донском правительстве.

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За весь 2020 год, по оперативной информации, на Дону родилось более 36 тыс. детей. Среди новорождённых — 221 двойня и три тройни. Более 600 младенцев появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Стоит отметить, что 1 января 2020 года в Ростовской области родились 108 малышей.