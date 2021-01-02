Мехико, , 23:24 — REGNUM В Мексике врача госпитализировали после введения вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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«(Врач) находится в больнице в отделении интенсивной терапии после того, как у неё стали наблюдаться кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затруднённое дыхание в течение 30 минут после введения вакцины от COVID-19 производства Pfizer — BioNTech», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние врача оценивается как стабильное, ей поставлен предварительный диагноз «энцефаломиелит».

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Мексику прибыло 3000 доз вакцины. Ожидается, что к концу января 2021 года эта латиноамериканская страна получит около 1,4 млн доз препарата.

По последним данным, в Мексике с начала пандемии выявили 1 350 079 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 120 311 человек.

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