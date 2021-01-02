Москва, , 22:58 — REGNUM Очередную колонну с беженцами, возвращающимися в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в субботу, 2 января, пресс-служба Минобороны РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены более 130 беженцев», — говорится в сообщении оборонного ведомств.

Отмечается, что более 47 100 беженцев уже вернулись в места постоянного проживания в Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана сообщила, что в Физулинском районе в Нагорном Карабахе подорвался на мине житель страны.

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