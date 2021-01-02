Нью-Дели, , 22:27 — REGNUM Индия первой в мире изолировала и выделила «британский» штамм коронавируса, сообщил высший орган исследований в области здравоохранения в стране — Совет медицинских исследований в своем Twitter.

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«Британский вариант вируса со всеми изменениями в настоящее время успешно выделен и культивируется в Национальном институте вирусологии благодаря клиническим образцам», — говорится в сообщении.

В совете отметили, что ни одна другая страна до сих пор не сообщала об успешном выделении этого варианта коронавируса. Всего в Индии на сегодняшний день выявлено 29 заразившихся британским штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Великобритании объявили о выявлении нового штамма коронавируса, который увеличивает скорость распространения COVID-19. К сегодняшнему дню власти несколько стран подтвердили, что выявляют мутацию на своей территории.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 будет мутировать в будущем — это естественный процесс.

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