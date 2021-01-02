Москва, , 21:51 — REGNUM Клинические испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca готовы начать на Украине представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил 2 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Мы (представители РФПИ — прим. ИА REGNUM) … готовы», — сказал он.

При этом Дмитриев добавил, что технологии передать Украине для производства на территории страны вакцины «Спутник V» готова полностью российская сторона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране будут использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

Читайте также: На Украине опровергли сообщения о регистрации вакцины «Спутник V»