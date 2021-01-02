Кишинёв, , 21:11 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявили более 430 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 436 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 145 694.

Также уточняется, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 132 342 пациента. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов в Молдавии от COVID-19 в настоящее время составляет 3020.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 400 случаев заражения коронавирусом.

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