Буэнос-Айрес, , 19:46 — REGNUM В Аргентине незначительная негативная реакция на «Спутник V» выявлена только у 1% вакцинированных, сообщает 2 января телеканал TN со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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Так, из 32 013 получивших вакцину пациентов 317 заявили о поднявшейся температуре и головной боли.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Аргентине стартовала кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Сейчас эта латиноамериканская страна использует российскую вакцину «Спутник V», первая партия которой, включающая в себя 300 тыс. доз, уже прибыла в республику.

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