Стокгольм, , 19:39 — REGNUM Несмотря на то, что 2 января статистика по коронавирусу, публикуемая Агентством общественного здравоохранения Швеции, является неполной, так как Стокгольм и весь мир вступили в череду новогодних праздников, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл во время пресс-конференции предупредил о том, что эпидемиологическая ситуация на Европейском континенте дает все основания полагать о возможности третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»К сожалению, мы видим, что в Европе есть ряд стран, которые пережили спад, но теперь снова на подъеме, поэтому есть тенденция к тому, что после праздников мы столкнемся с новой волной в Европе», — заявил Тегнелл.

По его словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Швеции соответствует той, что наблюдается на континенте. Как отмечают журналисты, из-за продолжающихся нерабочих дней сейчас трудно оценивать показатели смертности от COVID-19 в Швеции, так как статистические данные, поступающие из регионов, задерживаются и приходят с опозданием.

Таким образом, суточное число «зарегистрированных летальных случаев» вовсе не отражает смертность за последние 24 часа — оно лишь ежедневно верифицирует количество новых смертей от COVID-19 в стране.