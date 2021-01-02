Санкт-Петербург, 2 января 2021, 19:40 — REGNUM Петербуржцев в первые новогодние дни неприятно удивила сотня багетов, оказавшихся в реке Карповке в центре города. Хлеб плавал в воде, частично вмерзая в лёд.
О странном происшествии написали местные жители в группе «Петроградская диаспора» в Facebook.
Багеты прибило к берегу неподалеку от Иоанновского монастыря. Судя по фото, около десятка уток не заинтересовались внезапным появлением булки.
Причина инцидента до сих пор не ясна, на место выехали аварийные службы. Ранее петербургские магазины не были замечены в сбросе такого количества хлеба в реки и каналы Северной столицы.