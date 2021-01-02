Вашингтон, , 19:22 — REGNUM На территории США за минувшие сутки выявили свыше 160 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 января сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 160 606 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 20,1 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 2051 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 347 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 227 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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