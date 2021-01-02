Санкт-Петербург, , 19:37 — REGNUM В Петербурге от коронавируса к настоящему времени привили 5942 человека, из них 262 человека полностью закончили двухэтапный цикл вакцинации. Об этом 2 января сообщили в Смольном. В ближайшее время эту цифру предполагается увеличить в несколько раз.

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Напомним, к концу 2020 года в городе развернули 70 пунктов вакцинации от коронавируса. В период новогодних каникул по отдельному графику будут открыты 56 пунктов вакцинации.

До середины декабря в Петербург было направлено 7,5 тысячи доз вакцины. В последние дни декабря в Петербург дополнительно поставлено еще более 15 тысяч доз.

«Всего планируется вакцинировать порядка 60% жителей города», — сообщили в Смольном.

В городе в приоритетном порядке прививают медицинских и социальных работников, педагогов, сотрудников силовых структур и другие группы населения, которые много контактируют с людьми. В ближайшее время начнется иммунизация от COVID-19 представителей СМИ.

С 30 декабря получить прививку могут жители старше 60 лет, не имеющие противопоказаний. В первую очередь планируется охватить лиц из групп риска — страдающих хроническими заболеваниями, значительно утяжеляющими течение болезни.

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