Курган, , 19:14 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 57 зарегистрированы в Кургане, сообщает 2 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 2 января выявлено 12 316 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 10 753 человек, 170 пациентов с COVID-19 скончались.