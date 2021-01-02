Москва, , 19:10 — REGNUM В России с 1 марта во всех квартирах новых жилых домов в обязательном порядке будут устанавливаться автономные пожарные извещатели, заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

По его словам, в настоящее время в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах.

«С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России вступили в силу новые правила противопожарного режима.

Так, запрещается разводить костры на территориях частных владений в населенных пунктах. Раньше разводить костры было нельзя не только на землях общего пользования.

Запрещается «разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия».