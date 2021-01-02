Лондон, , 19:03 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие 24 часа выявили рекордные 57,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 января свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании в результате этого стало составлять более 2,3 млн.

Также сообщается, что 445 пациентов скончались от COVID-19 в стране за минувшие сутки.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки было выявлено более 53 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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