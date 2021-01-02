Москва, , 18:35 — REGNUM Народному артисту СССР Василию Лановому, который госпитализирован в больницу в Москве, поставили диагноз «пневмония». Об этом 2 января сообщила ТАСС его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

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По ее словам, у Василия Семеновича, которому сделали КТ, обнаружено поражение 5% легких.

«Поставили диагноз «пневмония», — сказала Купченко. — У меня ничего не обнаружено».

Как передавало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что в Москве был госпитализирован актер Василий Лановой, который ранее заразился коронавирусом.

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