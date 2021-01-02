Вашингтон, , 18:10 — REGNUM В Соединённых Штатах федеральный апелляционный суд признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, который отложил приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне, сообщает 2 января телеканал NBC News.

Отмечается, что осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что смертный приговор будет исполнен 8 декабря, однако исполнение было перенесено на 12 января из-за пандемии коронавируса.

Однако это решение было отменено, и привести приговор в исполнение могут раньше указанного срока. Осужденной сделают инъекцию смертельного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США проведут в исполнение пять смертных приговоров до 20 января 2021 года, когда должна будет состояться инаугурация следующего президента Соединённых Штатов.

Так, в декабре были казнены Брэндон Бернард, совершивший умышленное убийство двух человек, и Альфред Буржуа, осужденных за насилие и убийство своей дочери.

В январе 2020 года казнят Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины, Кори Джонсона — за убийство семерых человек, а также Дастина Хиггса, заказавшего убийства трех человек.

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