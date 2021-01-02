Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM В Свердловской области за 1 января были выявлены 409 носителей коронавируса. Эти данные 2 января сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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211 заразившихся обнаружили в Екатеринбурге. Также новые случаи есть в Богдановиче, Волчанске, Ивделе, Кушве, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе выявили 59 389 носителей коронавируса. Выздоровели 51 737. А от COVID-19 скончались 1544, в том числе за сутки — 17.