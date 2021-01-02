Москва, , 17:39 — REGNUM В России в период новогодних праздников помощь больным COVID-19 оказывается в штатном режиме, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Все экстренные службы работают в штатном режиме, и все медицинские работники находятся на своих местах рабочих», — сказал министр.

Он уточнил, что высокая нагрузка на скорую помощь связана с ДТП и «другими травматическими повреждениями».

«Штатно работает и система, которая оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией», — подытожил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за минувшие сутки выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии составило уже 3 212 637. За сутки от последствий COVID-19 скончались 447 человек. Полностью выздороветь смогли 18 879 пациентов.

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