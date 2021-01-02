Москва, , 17:27 — REGNUM Более 50 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 2 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 17:13 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 33 рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано 15 авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в Гидрометцентре России сообщили, что в Подмосковье и Москве из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 2 января.

Читайте также: В аэропортах Москвы отменено и задержано более 70 авиарейсов