Москва, , 17:16 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) рекомендует пожилым прихожанам не посещать рождественские богослужения из-за ситуации с COVID-19, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы. Рекомендуем следить за богослужением через прямые трансляции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит уточнил, что священники будут посещать пожилых прихожан, не имеющих возможности прийти в храм, на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион призвал всех, у кого есть возможность, привиться от COVID-19 в 2021 году.

Отметим, масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 в России уже стартовала. Сейчас прививаются лица из различных групп риска. Как только удастся нарастить промышленные объемы выпуска вакцины, начнется всеобщая вакцинация.

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