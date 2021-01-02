Москва, , 16:48 — REGNUM На портале государственных услуг стал доступен сервис, с помощью которого граждане России, вакцинированные против коронавируса, могут получить сертификат, удостоверяющий это. Об этом сегодня, 2 января, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Мурашко рассказал, что с 1 января 2021 года заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения вакцинированных от коронавируса пациентов.

Теперь гражданин, прошедший вакцинацию, может дистанционно получить сертификат, который бы это подтверждал. Система работает автоматически, и сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса выдается через портал государственных услуг.

Ранее Мурашко заявил, что в России от коронавируса привились уже более 800 тысяч человек.

Стоит отметить, что во всем мире обсуждают возможность введения паспортов вакцинирования для человека. Возможно, такие паспорта будут способствовать восстановлению международного сообщения, существенно прерванного пандемией коронавируса.