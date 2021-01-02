Тверь, , 16:43 — REGNUM В Российской Федерации по состоянию на 2 января вакцинированы от коронавируса SARS-CoV-2 более 800 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«С учётом всех данных по вакцинированным это уже более 800 тыс. человек, которые получили вакцину», — рассказал Мурашко, который находится с рабочей поездкой в Тверской области.

Министр подчеркнул, что вакцинирование идет очень активно, и темпы его будут только наращиваться. Всего в регионы на сегодняшний день поступило более 1,5 млн доз вакцины против SARS-CoV-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса. Это вакцина «Спутник V», разработанная в Центре имени Гамалеи. Еще одна вакцина, получившая одобрение, — это вакцина, разработанная в новосибирском центре «Вектор». Также идет разработка других вакцин. Примечательно, что вакцина «Спутник V» уже вышла на международный рынок.