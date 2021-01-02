Архангельск, , 16:25 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии выздоровели 37 152 ковид-пациента, 274 из них были признаны здоровыми за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Суточный прирост заболевших продолжает снижаться — список больных вчера, 1 января, пополнили 229 человека, 72 из них — из областного центра, 64 — из Северодвинска, 25 — из Котласского района, 20 — из Коряжмы, 14 — из Коношского района. Новые случаи COVID-19 выявлены также в Плесецком, Холмогорском, Устьянском и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 7026 человек.