Калуга, , 17:18 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 170 человек за последние сутки, сообщает 2 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 1 января, в регионе было зарегистрировано 173 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 тыс. 392 человек, 1251 человек находится на лечении, 19 тыс. 969 человек выздоровели, 172 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (234), в Обнинске (125), в Кировском районе (84) и в Боровском районе (78).

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