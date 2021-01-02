Париж, , 16:09 — REGNUM Во Франции с 2021 года купившие велосипеды граждане обязаны зарегистрировать их в специальной электронной базе данных, сообщает 2 января телеканал CNews.

Отмечается, что вместе с велосипедами покупателям будут выдавать специальную наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, который содержит данные о номере, модели, дате регистрации транспортного средства, а также персональные данные покупателя.

Информация с этого QR-кода заносится в национальную базу данных, доступ к которому будут иметь в том числе сотрудники полиции.

Введение такой меры связано с тем, что в стране ежегодно воруют порядка 400 тыс. велосипедов, а найти получается только около 100 тыс. Введение маркировки упростит работу правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре гражданин Великобритании объявил войну злоумышленникам, похищающим и продающим велосипеды. Мужчина периодически просматривает объявления о продаже велосипедов на различных сайтах и когда получает информацию о том, что выставленный на продажу велосипед был украден, назначает встречу с продавцом.

Читайте подробнее: Британец объявил войну злоумышленникам, похищающим велосипеды