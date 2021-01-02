Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, у которой ранее диагностировали COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом 2 января сообщили «Петербургскому дневнику» в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (МСЧ № 122).

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«Ночь (в больнице — прим. ИА REGNUM) прошла спокойно», — рассказали в центре.

Отмечается, что состояние 86-летней артистки пока не меняется в лучшую или худшую сторону.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря внучка актрисы Анна Тарасова на своей личной странице в одной из социальных сетей сообщила, что артистка Алиса Фрейндлих встретит Новый год в кругу самых близких родных, но в палате в «красной» зоне. Об этом

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