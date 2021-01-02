Москва, , 16:02 — REGNUM За первые 11 месяцев 2020 года сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах России более 270 тысяч нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года число водителей, привлечённых к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уменьшилось на 2,8%. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности были привлечены ещё 151,1 тысячи водителей, что на 4,6% меньше, чем в 2019 году.

Работа по выявлению нетрезвых водителей велась как в рамках регулярного контроля, так и посредством специальных рейдов. Всего в период с января по ноябрь 2020 года в России было проведено свыше 35 тысяч мероприятий по профилактических мероприятий. В ГИБДД добавили, что каждое четвёртое дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями в 2020 году произошло по причине управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии», — призвали в ГИБДД.