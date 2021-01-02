Тверь, , 15:36 — REGNUM Лечение пациентов с коронавирусом и оказание экстренной медицинской помощи в Тверской области ведется в штатном режиме. Об этом говорилось 2 января в ходе поездки в Тверскую область министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Министр и губернатор Игорь Руденя посетили областную клиническую больницу, а также побывали в центре обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерском центре скорой медицинской помощи, а также в клинической больнице СМП.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Игорь Руденя посетили Тверскую областную клиническую больницу Пресс-служба правительства Тверской области

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«В этом году благодаря президенту, Правительству Российской Федерации было многое сделано для тверской медицины: поставлено новое оборудование, вакцина от коронавируса. Мы нарабатываем компетенции и увеличиваем масштабы вакцинирования. По итогам сегодняшнего визита дополнительно проанализируем работу нашего здравоохранения. Прежде всего, медицина — это специалисты. И мы видим — они умеют качественно и грамотно работать», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Министр здравоохранения обратил внимание, что в регионе в наличии есть необходимые лекарства, обеспечено достаточное количество койкомест в стационарах, в том числе реанимационных.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Игорь Руденя посетили Тверскую областную клиническую больницу Пресс-служба правительства Тверской области

«Все экстренные службы в Тверской области работают в штатном режиме. Штатно работает и система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В эти дни высокая нагрузка на скорую помощь. Поступают и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для нас важно было убедиться, что и дистанционные центры, которые позволяют проводить консультации в рамках телемедицины, и служба скорой помощи работают без сбоев, а пациентам в полном объеме оказывается медицинская помощь, в том числе на уровне амбулаторно-поликлинического звена», — сказал Мурашко.

Губернатор Игорь Руденя и глава Минздрава РФ побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ. Центр был открыт в 2010 году, благодаря ему в регионе начали оказывать медицинскую помощь при остром коронарном синдроме по мировым стандартам — в том числе здесь проводят коронарную ангиопластику и стентирование. Первую операцию аорто-коронарного шунтирования (АКШ) здесь провели в 2013 году, в 2019 году провели первую операцию по замене клапана сердца. В настоящее время такие операции здесь проводят на постоянной основе — за 2020 году врачи ОКБ провели 128 операций АКШ и 12 операций по замене клапанов.

Губернатор и глава Минздрава осмотрели кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционный консультативный кардиоцентр. Также побывали в открытой недавно ПЦР лаборатории. Частью медицинского кластера возле ОКБ станет новая детская областная клиническая больница, строительство которой началось в 2020 году. Игорь Руденя и Михаил Мурашко осмотрели строительную площадку ДОКБ — клинику планируют построить в течение трёх лет.

В Твери Игорь Руденя и Михаил Мурашко пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи, ознакомились с работой компьютерного томографа и прививочного кабинета, где проходит вакцинация против новой коронавирусной инфекции. На данный момент в регионе от COVID-19 привиты уже 1,1 тыс. человек. Прививочная кампания продолжитмя с 4 января 2021 года на базе нескольких учреждений региона.