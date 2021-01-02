Владимир, , 14:01 — REGNUM Во Владимирской области 2 января подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 18 тыс. 913 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 10 пациентов, в том числе 79 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 518 человек, восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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