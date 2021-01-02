Ереван, , 14:58 — REGNUM В Армении за сутки выявили 60 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 2 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 159 798 носителей коронавируса, 143 640 из них побороли инфекцию (285 пациентов за сутки), 2836 — скончались от осложнений COVID-19 (восемь человек за сутки).

По состоянию на 2 января 12 635 инфицированных получают лечение. В Армении за весь период эпидемии провели 596 416 тестов на коронавирус, 540 из которых — в минувшие сутки.

Дополнительно сообщается о смерти двух пациентов, ранее переболевших COVID-19, но умерших по причине других заболеваний. В Армении зарегистрировали 687 случаев смерти пациентов данной категории.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении зарегистрировали 329 случаев заражения коронавирусом. При этом было проведено 1973 теста на SARS-CoV-2.