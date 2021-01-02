Астрахань, , 13:53 — REGNUM В Астраханской области 2 января подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 19 тыс. 537 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 873 человека.

Выздоровели 12 тыс. 815 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 393 человека скончались. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.

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