Липецк, , 13:45 — REGNUM В Липецкой области 2 января подтверждено 163 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 16 тыс. 357 положительных тестов.

За весь период наблюдения 12 тыс. 401 человек был выписан после курса лечения, в том числе 23 — за последние сутки. 260 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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