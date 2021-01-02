Кишинёв, , 14:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Молдавии в первый день нового года обновило перечень стран, входящих в «красную зону». В список стран с повышенным риском заражения SARS-CoV-2 вошли 26 государств, сообщает 1 января пресс-служба Минздрава Молдавии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Из списка стран «красной зоны» в новом году исключили Австрию, Болгарию, Ирландию, Италию, Литву, Польшу, Румынию, Турцию, Украину, Венгрию, а также другие государства, уточнили журналисты издания NewsMaker.

В перечень стран «красной зоны» внесены: Андорра, Чехия, Кипр, Хорватия, Дания, Швейцария, Эстония, Грузия, Израиль, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Монако, Черногория, Нидерланды, Панама, Португалия, Великобритания, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США, Швеция.

Действие нового перечня стран вступит в силу 4 января. Согласно мерам по противодействию распространению коронавируса, принятым Минздравом республики, иностранным гражданам из стран «красной зоны» воспрещается въезд на территорию Молдавии. Граждане Молдавии, которые возвращаются из стран, отнесенных в «красную зону» или пересекают данные государства транзитом, по возвращении в Молдавию обязаны соблюдать карантин четырнадцать дней.