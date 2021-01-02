Курск, , 13:26 — REGNUM В Курской области 2 января зарегистрировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на восемь меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 21 тыс. 154 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 144 пациента, в том числе 73 — за последние сутки. Скончались 306 человек. Один новых летальный случай подтвержден за последние сутки.

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