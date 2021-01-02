Волгоград, , 13:30 — REGNUM В Волгоградской области 2 января подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 35 тыс. 967 носителей коронавируса. Справились с инфекцией 34 тыс. 173 человека, в том числе 254 — выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 470 человек.