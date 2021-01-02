Рязань, , 13:28 — REGNUM Ещё 135 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 2 января, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 79 пациентов, три человека скончались, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала наблюдений в Рязанской области подтверждён 18 тыс. 431 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 16 тыс. 843 человека.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 165 пациентов.