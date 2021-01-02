Брянск, , 13:26 — REGNUM В Брянской области 2 января подтверждён 201 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 82 пациента.

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В целом в Брянской области выявлено 23 тыс. 544 носителя инфекции. Выздоровели 21 тыс. 648 человек.

Лаборатории провели 372 тыс. 124 исследования на коронавирус, в том числе 758 — за минувшие сутки.