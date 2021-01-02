Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились 3742 человека. Такое число случаев было внесено в официальную статистику, сообщает 2 января оперативный штаб.

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За день до этого было выявлено на четыре случая больше. Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус подхватили 249 612 человек. Выздоровело от COVID-19 из них 152 450 граждан, включая 945 за последние сутки. Суточное число выписанных почти впятеро меньше того, о котором отчитывались 30 декабря, и более чем втрое ниже показателя предыдущего дня.

Лидерство по суточной смертности от COVID-19 Петербург теперь делит с Москвой — в двух городах за сутки скончались по 76 человек. Всего в Северной столице от болезни погибли 7845 жителей.

Добавим, в России за сутки выявили 26 301 зараженного коронавирусом в 84 регионах страны. Их общее число достигло 3 212 637. Число погибших — 58 002.

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