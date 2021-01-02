Киев, , 13:24 — REGNUM 42 новых случая инфицирования коронавирусом было зарегистрировано за сутки в украинской армии, сообщили 2 января в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины.

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Трое военнослужащих были госпитализированы в медицинские учреждения, 38 военнослужащих и один работник ВСУ — лечатся амбулаторно.

На текущий момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 1775 человек. С начала пандемии 12 393 инфицированных выздоровели, 38 — скончались.

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