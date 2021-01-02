Воронеж, 2 января 2021, 12:37 — REGNUM Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждён профессор Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I (ВГАУ) Константин Терновых указом президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован 28 декабря.
«Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Терновых Константина Семёновича — заведующего кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I», — говорится в тексте указа.
Константин Терновых является заведующим кафедрой организации производства и предпринимательской деятельности в АПК. В вузе отметили, что профессор внёс огромный вклад в подготовку экономистов в сфере аграрного производства.