Калуга, , 12:38 — REGNUM В Калуге после сильного снегопада, прошедшего в ночь на 2 января, коммунальщиками вывезено с улиц 1380 кубометров снега, израсходовано 780 тонн пескосоляной смеси и 56 тонн реагента. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Улицы Калуги после ночного снегопада. Kaluga-gov.ru

В настоящее время коммунальная техника устраняет последствия снегопада. В центре Калуги: на Театральной площади, в сквере Ленина, на улицах Марата, Кирова, Рылеева, Достоевского, Ленина, Московской, Театральной и Маршала Жукова вывозом снега и очисткой пешеходных переходов и остановок занимаются 16 бригад.

В работах задействовано 145 дорожных рабочих и 89 единиц техники. Уже посыпаны пескосоляной смесью и подметены дороги 1 и 2 категории.

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